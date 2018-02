UEFA CL: Possible line-ups and team news for first legs

Who’s likely to start, who might be left out and who is unavailable? UEFA.com gives Fantasy Football managers a helping hand by predicting all the round of 16 first leg line-ups.

Basel v Manchester City

Basel: Vaclík; Lacroix, Suchý, Balanta; Lang, Frei (Zuffi), Xhaka, Petretta; Elyounoussi, Van Wolfswinkel, Oberlin

Out: Vailati (shoulder)

Doubtful: Balanta (thigh), Zuffi (foot)

Misses next match if booked: Balanta, Petretta, Xhaka

Man. City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko; Fernandinho, Bernardo Silva, David Silva, De Bruyne, Sterling; Agüero

Out: Mendy (knee), Jesus (knee)

Misses next match if booked: Danilo

Juventus v Tottenham

Paulo Dybala is out for Juventus©AFP/Getty Images

Juventus: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanić, Sturaro; Douglas Costa, Higuaín, Mandžukić

Out: Cuadrado (groin), Matuidi (thigh), Höwedes (thigh), Dybala (thigh), Barzagli (calf), Lichtsteiner (thigh)

Misses next match if booked: Pjanić

Tottenham: Lloris; Trippier, Sánchez, Vertonghen; Son, Dembélé, Dier, Davies; Eriksen, Alli; Kane

Out: Alderweireld (fitness)

Misses next match if booked: Aurier

