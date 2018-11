Tokyo Olympic Games football qualifying fixtures in Africa from Wednesday (all kick-off times GMT):

First round, first legs Wednesday

At Bujumbura

Burundi v Tanzania (1300)

At Addis Ababa Ethiopia v Somalia (1300)

At Nairobi Kenya v Mauritius (1300)

At Rubavu, Rwanda Rwanda v Democratic Republic of Congo (1330)

At Victoria Seychelles v Sudan (1330)

At Kampala Uganda v South Sudan (1330)

At Nouakchott Mauritania v Guinea (1700)

At Malabo Equatorial Guinea v Sao Tome e Principe (1700) Friday

At Yaounde Cameroon v Chad (1430)

At Luanda Angola v Namibia (1500)

At Kumasi, Ghana v Togo (1530)

At Maputo Mozambique v eSwatini (formerly Swaziland) (1600)

At Ouagadougou Burkina Faso v Niger (1800) Saturday

At Gaborone Botswana v Malawi (1400)

Second legs Sunday

At Belle Vue, Mauritius Mauritius v Kenya (1100)

At Sao Tome Sao Tome e Principe v Equatorial Guinea (1400) Tuesday

At Blantyre, Malawi Malawi v Botswana (1230)

At Djibouti City, Djibouti Somalia v Ethiopia (1230)

Note: fixture moved from Somalia for security reasons At Manzini, eSwatini Eswatini v Mozambique (1300)

At Juba South Sudan v Uganda (1300) At N’Djamena Chad v Cameroon (1400) At Kinshasa DR Congo v Rwanda (1500)

At Niamey Niger v Burkina Faso (1500)

At Lome Togo v Ghana (1600) At Dar es Salaam Tanzania v Burundi (1600)

At Conakry Guinea v Mauritania (1630)

At Windhoek Namibia v Angola (1700)

At Khartoum Sudan v Seychelles (1730) Libya walkover, Gambia withdrew Byes: South Africa, Zimbabwe, Zambia, Congo Brazzaville, Gabon, Algeria, Sierra Leone, Tunisia, Ivory Coast, Senegal, Nigeria, Morocco, Mali

Source Starr Sports